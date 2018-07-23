Серж Танкян опубликовал в Instagram карикатуру на себя и премьер-министра Армении

Известный рок-музыкант, солист рок-группы System of a Down Серж Танкян опубликовал в Instagram карикатуру, где изображен он сам и премьер-министр Никол Пашинян. Автором карикатуры является художник Севада Казарян. Опубликовав картину, музыкант сделал следующую запись: “Приветствую новую Армению, и благодарю Севаду за прекрасную карикатуру”.

Как сообщает Арменпресс, на карикатуре премьер-министр Армении Никол Пашинян носит галстук с цветами армянского флага, а известный армянский музыкант Серж Танкян одел рубашку с надписью “Духов” (смело, это лозунг произошедшей в Армении бархатной революции – ред.). Они вместе пьют тутовую водку.