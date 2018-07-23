При проявлении агрессии со стороны Азербайджана армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала: Давид Тоноян

При проявлении агрессии со стороны Азербайджана армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику.

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, говоря о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе.

О проблемах и задачах оборонной отрасли Армении, планах республики развивать истребительную авиацию, а также о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе корреспондент побеседовал с министром обороны Давидом Тонояном.

- В последнее время участились сообщения о скоплении азербайджанских войск на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Это действительно так? Насколько велика угроза возобновления широкомасштабных боевых действий с Азербайджаном?

- Сообщения о скоплениях и активизации азербайджанских войск верны, и подобные процессы наблюдаются не только на линии соприкосновения арцахо-азербайджанских войск, но и на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, в частности нахичеванском направлении. Вероятность возобновления широкомасштабных военных действий всегда велика в условиях максималистских требований Баку в процессе переговоров. Поведение Азербайджана ничто иное, как угроза применения силы. Именно неприменение силы в качестве предусловия заложено в мирном процессе урегулирования нагорно-карабахского, как и любого другого конфликта.

Особое беспокойство вызывает активизация азербайджанских войск в нахичеванском направлении, где до сих пор царило сравнительное спокойствие. Любое проявление военной провокации на этом участке чревато разжиганием большого кризиса, который затронет также и других региональных игроков.

Между тем, с учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть, не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года (так называемая «четырёхдневная война» 2−5 апреля, когда азербайджанские ВС по нескольким направлениям возобновили военные действия против Нагорного Карабаха —) армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику.