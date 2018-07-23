Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы работы ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и обсудил с ним ряд вопросов деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко обсуждены некоторые аспекты деятельности Евразийского экономического союза, а также актуальные международные вопросы", - говорится в сообщении Кремля.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Путин пригласил Лукашенко с визитом в Россию.

"Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи", - цитирует представителей администрации президента Белоруссии агентство БелТА.