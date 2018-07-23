Азербайджану не будет позволено сохранить за собой монопольное право определять место, время и масштабы эскалации ситуации: Давид Тоноян

Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, говоря о выводах после апрельской войны.

О проблемах и задачах оборонной отрасли Армении, планах республики развивать истребительную авиацию, а также о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе корреспондент побеседовал с министром обороны Давидом Тонояном.

- В последнее время участились сообщения о скоплении азербайджанских войск на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Это действительно так? Насколько велика угроза возобновления широкомасштабных боевых действий с Азербайджаном?

- Сообщения о скоплениях и активизации азербайджанских войск верны, и подобные процессы наблюдаются не только на линии соприкосновения арцахо-азербайджанских войск, но и на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, в частности нахичеванском направлении. Вероятность возобновления широкомасштабных военных действий всегда велика в условиях максималистских требований Баку в процессе переговоров. Поведение Азербайджана ничто иное, как угроза применения силы. Именно неприменение силы в качестве предусловия заложено в мирном процессе урегулирования нагорно-карабахского, как и любого другого конфликта.

Особое беспокойство вызывает активизация азербайджанских войск в нахичеванском направлении, где до сих пор царило сравнительное спокойствие. Любое проявление военной провокации на этом участке чревато разжиганием большого кризиса, который затронет также и других региональных игроков.

Между тем, с учетом всей конструктивности позиции Армении, не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что Армения является просителем мира. Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть, не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года (так называемая «четырёхдневная война» 2−5 апреля, когда азербайджанские ВС по нескольким направлениям возобновили военные действия против Нагорного Карабаха — прим. ред.) армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику.

- Много говорилось о необходимости изменений в системе обеспечения обороны Армении и Карабаха после апрельских боев 2016 года. Какие выводы были сделаны из «четырёхдневной войны» и что армянская сторона с того времени изменила в своей стратегии безопасности?

- Из апрельских боев 2016 года, в первую очередь, были сделаны военные выводы. Повторюсь, Азербайджану не будет позволено сохранить за собой монопольное право определять место, время и масштабы эскалации ситуации. Были также сделаны выводы по ряду вопросов на уровнях оперативных и тактических военных действий. В результате мы провели необходимые изменения в таких сферах, как оперативная дислокация войск, выполнение боевых задач на передовой, а также обеспечение вооружением и военной техникой.

Посредством технических и процедурных решений мы также исключили фактор внезапности при противодействии будущим нападениям. По понятным причинам, не вдаваясь в подробности, должен отметить, что, несмотря на свою значимость, «апрельская война» не должна находиться в эпицентре внимания нашей военной мысли. В истории военной науки есть немало примеров, когда даже самые опытные военачальники и целые армии совершали ошибки при подготовке к будущим войнам исходя из результатов предыдущих военных действий. Таким образом, мы универсально готовимся к вероятным военным действиям и не только с учетом опыта прошлого.

- Азербайджан во время недавно проведенного военного парада продемонстрировал новые виды вооружения. Это ракетные системы, беспилотники и американские вертолеты. Беспокоит ли это армянскую сторону?

- Нас, конечно, беспокоят продемонстрированные недавно на военном параде в Баку вооружения и военная техника. Мы обеспокоены не возможностями указанной военной техники, а, скорее, условиями их приобретения. В конце концов, это дело Азербайджана, что столь необходимые капитальные вложения для повышения качества жизни в стране Баку направляет на приобретение наступательных систем. Для любого вида вооружения есть свои противосредства, и здесь армянская сторона, конечно же, не сидит сложа руки. Но, как уже отметил, нас беспокоят источники приобретения указанных вооружений.

Досадно видеть, что союзные и партнерские Армении государства продают вооружения стране, которая выступает с территориальными претензиями не только по отношению к отдельным регионам нашего государства, но и к армянской столице. То есть, угрожает существованию Армении. Особенно странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция —), занимающимся урегулированием карабахского конфликта, следует воздержаться от продажи отдельных видов наступательных вооружений Азербайджану. В конце концов, возникает вопрос: для чего требуется сначала нарушать существующий между сторонами конфликта военный баланс, а уже потом пытаться его восстановить?