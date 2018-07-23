Глава МИД Австрии: вступление Сербии в ЕС не должно испортить ее отношения с РФ

Присоединение Сербии к Европейскому союзу (ЕС) не значит, что связи между этой страной и Россией пострадают. Как передает Арменпресс, такое мнение высказала в интервью газете "Вечерне новости" в понедельник глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

"Сербия заявила, что ее ясный стратегический приоритет - вступление в ЕС. Евросоюз является самым важным экономическим партнером Сербии. Тем не менее присоединение к европейской семье не значит, что должны страдать связи между Сербией и Россией. Белград несомненно сможет найти прагматичный подход в поддержании хороших отношений с Москвой", - заявила министр.

В то же время глава МИД Австрии напомнила, что вступление Сербии в ЕС означает присоединение страны к общей внешней политике сообщества. "Когда вы становитесь членом ЕС, то подразумевается постепенное углубление отношений, включая согласованность с совместной внешней политикой и политикой безопасности, как это недавно было выражено в декларации саммита ЕС - Западные Балканы", - напомнила Кнайссль.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе. В частности, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признания независимости Косова и прекращения дружеских отношений с РФ.