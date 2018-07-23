Приоритеты МО Армении: создание условий для урегулирования карабахского конфликта, повышение имиджа армии и внешние связи

Приоритетами МО Армении являются создание условий для урегулирования карабахского конфликта, повышение имиджа армии и внешние связи. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, оценивая сотрудничество Армения-НАТО.

О проблемах и задачах оборонной отрасли Армении, планах республики развивать истребительную авиацию, а также о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе корреспондент побеседовал с министром обороны Давидом Тонояном.

- Господин Тоноян, как министр обороны Армении, какие первостепенные задачи, требующие скорейшего решения, вы видите в обеспечении безопасности страны?

Как для любого министра обороны, для меня первостепенной задачей является создание благоприятных военных условий для разрешения нагорно-карабахского конфликта. Здесь, можно заметить противоречие между понятиями «мир» и «военные условия». Однако, как говорили в годы холодной войны, «ракеты создаются не для войны, а для мира».

Армения является гарантом физической безопасности Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха ). Исходя из этого, наши вооруженные силы вкупе с инициативной внешней политикой, призваны обеспечивать переговорные условия в процессе разрешения нагорно-карабахского конфликта. С учетом откровенной воинственной риторики противника (Азербайджана — прим. ред.) и постоянных заявлений о возможности решения конфликта посредством применения силы, ВС Армении должны обеспечивать перманентное отрезвляющее воздействие на противника и содействовать Армии обороны Арцаха для обуздания агрессии противоположной стороны.

Вторым важным приоритетом является улучшение имиджа армии внутри страны. В этом вопросе мое внимание сконцентрировано особенно на обеспечении политического нейтралитета армии в избирательных процессах, гарантирование защиты прав человека в ВС, укрепление военного этикета, усовершенствование механизмов закупок для армии и улучшение социальных условий военнослужащих.

И, конечно же, третьим приоритетом для нас является улучшение внешних связей армии. Министерство обороны, в рамках векторов внешней политики Армении, будет продолжать расширять географический и содержательный ареал союзнических и партнерских связей.

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Кстати, вы можете более подробно ознакомиться сВС и в целом сферами обороны Армении в моем видении развития системы обороны в рамках программы правительства. Оно было недавнои в скором времени будет доступно и на русском языке.