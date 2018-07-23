Армяно-иранские отношения стабильно развиваются: Давид Тоноян

Армяно-иранские отношения стабильно развиваются. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, оценивая сотрудничество Армения-НАТО.

О проблемах и задачах оборонной отрасли Армении, планах республики развивать истребительную авиацию, а также о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе корреспондент побеседовал с министром обороны Давидом Тонояном.

Иран — важный партнер Армении в регионе. Осуществляются ли какие-то конкретные проекты с этим государством в сфере обороны и безопасности? И как влияет на региональную архитектуру безопасности резкое ухудшение отношений Ирана с США?

Иран — соседнее Армении государство вот уже на протяжении трех тысяч лет. Армяно-иранские отношения стабильно развиваются в соответствии с экономическими и стратегическими интересами двух стран. Наши отношения охватывают такие сферы, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, культура и образование. В сфере обороны армяно-иранское сотрудничество ограничивается рабочими военно-политическими консультациями на уровне глав оборонных ведомства двух стран.

Что касается напряжения отношений между Ираном и США, то Армения всегда была за урегулирование всех проблем между двумя дружественными ей странами мирным, переговорным путем. Надеемся, что нынешнее ухудшение двусторонних отношений между Ираном и США временное явление, и в будущем они постепенно улучшатся.