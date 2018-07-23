Сотрудничество Армения-НАТО не противоречит нашим партнерским обязательствам в рамках ОДКБ: Давид Тоноян

Сотрудничество Армения-НАТО происходит в рамках программы инддивидуального партнерства, которая пересматривается и модернизуется раз в 2-3 года. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, оценивая сотрудничество Армения-НАТО.

В частности, на вопрос:

«Оцените, пожалуйста, уровень взаимодействия Армении с НАТО. Насколько это перспективное направление сотрудничества, особенно с учетом того, что Армения состоит в ОДКБ?» он ответил:

Армения сотрудничает с НАТО в рамках Плана действий индивидуального партнерства (ПДИП), который пересматривается и модернизируется раз в два-три года. План основан на реалиях, связанных с политикой и безопасностью, отвечает интересам Армении.

В качестве одного из столпов нашего партнёрства я бы отметил политический диалог, оборонные реформы, участие армянских контингентов в миротворческих миссиях под руководством НАТО, образовательные проекты. Партнерство с НАТО важно как для обеспечения разностороннего развития наших ВС и международного взаимодействия, так и для того, чтобы быть в курсе тех военно-политических процессов, которые происходят в рамках евроатлантической системы безопасности.

По нашему глубокому убеждению, сотрудничество Армении с НАТО не противоречит нашим союзническим обязательствам в рамках ОДКБ. Более того, Армения строит свою оборонную политику с учетом интересов союзников по ОДКБ и постоянно призывает их делать то же самое.

Армения играет активную роль в интеграционных процессах в ОДКБ. Конечно, интересы, а, следовательно, и политика союзных государств не могут быть идентичными. Мы тоже пытаемся с пониманием относиться к военно-политическому сотрудничеству наших союзников с откровенно враждебно настроенными по отношению к Армении странами. В то же время, необходимо усердно работать над укреплением союзнических механизмов ОДКБ, сформированных на базе общих интересов, с целью выработки единых подходов к вопросам, затрагивающим безопасность стран-участниц Организации.