Сейчас - черёд Турции выступать с конструктивной инициативой: Давид Тоноян

Сейчас - черёд Турции выступать с конструктивной инициативой. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью EADaily сказал министр обороны Армении Давид Тоноян, оценивая армяно-турецкие отношения.

О проблемах и задачах оборонной отрасли Армении, планах республики развивать истребительную авиацию, а также о нарастании военной напряженности в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе корреспондент побеседовал с министром обороны Давидом Тонояном.

- Представляет ли Турция угрозу для безопасности Армении? Если да, то каким образом Ереван пытается противодействовать этой угрозе?

- Основным источником беспокойства для Армении является военный альянс между Турцией и Азербайджаном. Политика данного альянса направлена против интересов национальной безопасности Армении. Без сомнения, сотрудничество указанных двух стран является угрозой для нас, особенно с учетом того обстоятельства, что Азербайджан открыто угрожает Армении войной, а Турция оказывает всяческое содействие для претворения в жизнь воинственных намерений Баку.

Помимо политического содействия, по объёму военного сотрудничества Турция является главным партнером Азербайджана. Напомню, в 2008 году Армения предприняла попытку нормализации отношений с Турцией, однако так и не дождалась ответных шагов со стороны Анкары. Процесс, в конце концов, застопорился из-за выдвинутых руководством Турции предусловий. Турция продолжает связывать вопрос урегулирования двусторонних отношений с разрешением нагорно-карабахского конфликта. Мы же настаиваем, что лучшим решением было бы установление диалога между Арменией и Турцией без всяких предусловий, что позволит нашим странам шаг за шагом идти в направлении установления полноценных двусторонних отношений. Однако, с учетом провала предыдущего процесса, сейчас черёд Турции выступать с конструктивной инициативой.