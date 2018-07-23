В следственном отделе административных округов Аван и Нор Норк СК возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения в «Ереван сити». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

По данным, 21-го июля было получено сообщение о том, что вооруженный человек в маске ограбил пункт обмена валюты, расположенный на территории супермаркета "Ереван сити".По предварительным данным, приблизительно в 04:30 вооруженный пистолетом человек в медицинской маске вошел в супермаркет "Ереван сити", действующий по адресу Г.Ованнисяна, 24/7 и, направив оружие на сотрудников обменного пункта и отдела сигарет, угрожая их жизни и здоровью, потребовал отдать деньги. Похитив сумму в особо крупных размерах в разной валюте, предполагаемый преступник сбежал.По факту возбуждено уголовное дело по признакам пунктов 2-го и 4-го части 2-й статьи 175-й (Разбой, совершенный в крупных размерах с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия) и пункта 1-го статьи 235-й (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств). Выработан следственный план, осуществляются широкомасштабные следственные и оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию преступления.