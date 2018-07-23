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Глава МИД Британии не исключает, что согласованного Brexit не произойдет


Риск того, что согласованного между ЕС и Лондоном Brexit не произойдет, сохраняется. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник в Берлине министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.

"Есть определенный риск того, что упорядоченного Brexit не будет", - сказал он. В то же время Хант подчеркнул, что британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС.

 




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