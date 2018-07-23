Глава МИД Британии не исключает, что согласованного Brexit не произойдет
Риск того, что согласованного между ЕС и Лондоном Brexit не произойдет, сохраняется. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник в Берлине министр иностранных дел и по делам Содружества Великобритании Джереми Хант по итогам переговоров со своим германским коллегой Хайко Маасом.
"Есть определенный риск того, что упорядоченного Brexit не будет", - сказал он. В то же время Хант подчеркнул, что британские власти хотят конструктивных отношений с ЕС.
- 16:31 При проявлении агрессии со стороны Азербайджана армянская сторона может и не воздержаться от «соблазна» применения всего имеющегося у неё арсенала: Давид Тоноян
- 16:15 Путин и Лукашенко по телефону обсудили вопросы работы ЕАЭС
- 16:10 Азербайджану не будет позволено сохранить за собой монопольное право определять место, время и масштабы эскалации ситуации: Давид Тоноян
- 15:46 Глава МИД Австрии: вступление Сербии в ЕС не должно испортить ее отношения с РФ
- 15:42 Приоритеты МО Армении: создание условий для урегулирования карабахского конфликта, повышение имиджа армии и внешние связи
- 15:36 А.Ашотян: «Парламент будет требователен к правительству в реализации Соглашения РА – ЕС»
- 15:26 Армяно-иранские отношения стабильно развиваются: Давид Тоноян
- 15:13 Сотрудничество Армения-НАТО не противоречит нашим партнерским обязательствам в рамках ОДКБ: Давид Тоноян
- 15:13 Группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы
- 14:58 Сейчас - черёд Турции выступать с конструктивной инициативой: Давид Тоноян
- 14:41 Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения в «Ереван сити»
- 14:38 Объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора исполнительного правления фонда «Армения»
- 14:29 Глава МИД Британии не исключает, что согласованного Brexit не произойдет
- 14:04 МИД Ирана назвал заявления Помпео вмешательством во внутренние дела
- 13:35 Международный Красный Крест продолжает переговоры по вопросу Карена Казаряна со всеми сторонами
- 13:23 Reuters: боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали
- 13:06 На территории Армении температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов
- 12:45 Армянские констатации в международных документах: статья Шагана Гантахаряна
- 12:38 Католикос Гарегин II отбыл с патриаршим визитом в Москву
- 12:33 Арам Тамазян освобожден от должности зампредседателя Следственного комитета Армении
- 12:30 СМИ: число погибших в результате взрыва у аэропорта Кабула возросло до 23
- 12:21 После инцидента в Панике мы должны довольствоваться только извинениями: Карен Кочарян
- 12:07 В результате антикоррупционных мероприятий выявлено нарушений на сумму в 29,2 млрд драмов
- 12:04 Министр культуры Армении имеет большие ожидания от визита в США
- 11:58 Место, где не работает гравитация: блогер Nas Daily опубликовал очередной видеоматериал об Армении
- 11:51 Президент Армении Армен Саркисян поздравил президента Египта
- 11:49 СМИ: в Иракском Курдистане боевики ворвались в здание администрации Эрбиля
- 11:42 Гарегин Второй и депутат Бундестага обсудили шаги, направленные на углубление дружеских связей между обими народами
- 11:30 У отставных генералов отберут выданные им незаконным приказом «голд» номерные знаки: Давид Санасарян
- 10:55 Семья премьер-министра в течение 10 дней будет принимать одного из участников программы «Шаг к дому»
- 10:45 Температура воздуха в Токио превысила 40 градусов впервые за всю историю наблюдений
- 10:32 Молодежь из диаспоры посетила военный университет
- 10:22 В Иране за день произошло 4 землетрясения: число пострадавших превзошло 200
- 10:15 СМИ: самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине
- 10:04 Трамп предостерег Роухани от угроз в адрес США
10:17, 18.07.2018
Просмотрели 2251 раз Новый председатель Комитета ГА РА хочет сделать Армению узнаваемой на карте мира
13:27, 21.07.2018
Просмотрели 1695 раз Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
10:46, 17.07.2018
Просмотрели 1475 раз Помогали угрожающей нам стране: посол Армении раскритиковал Словакию за поставки оружия Азербайджану
21:02, 17.07.2018
Просмотрели 1374 раз Никол Пашинян присутствовал на открытии памятника Араму Манукяну
17:34, 20.07.2018
Просмотрели 1088 раз После переезда в правительственный дом премьер предоставил свою квартиру для проживания бездомной семье