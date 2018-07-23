Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" ("Молодежное движение моджахедов", запрещена в РФ) совершили вооруженное нападение на военную базу на юге Сомали. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По его информации, инцидент произошел близ южного города Кисмайо. "Пока у нас нет никаких подробностей", - заявил представитель сомалийской армии Маджо Мохамуд Аден. Он отметил, что на базу уже "отправлено подкрепление".

Reuters также привело слова представителя группировки, который утверждал, что в ходе столкновений между боевиками и военными погибли 27 сомалийских солдат.

9 июня сообщалось о том, что боевики "Аш-Шабаб" атаковали военную базу близ города Кисмайо, в результате чего погиб один американский военный, двое кенийских солдат, а также девять сомалийских военнослужащих. Кроме того, четыре солдата ВС США получили ранения.

"Аш-Шабаб" - радикальная исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из страны миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года ее боевики регулярно совершают террористические атаки с использованием смертников.