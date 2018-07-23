На территории Армении температура воздуха постепенно повысится на 5-6 градусов

На территории Армении 23-го июля ночью и после полудня в большинстве регионов, в вечерние часы 24-го в северных регионах ожидается дождь с грозой. 24-28-го июля осадков не ожидается. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с.

22-го июля температура воздуха понизится на 2-3, а с 24-26 постепенно повысится на 5-6 градусов.

В городе Ереван ночью 23-го и после полудня ожидается дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 24-28 ожидается погода без осадков.