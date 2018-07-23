Армянские констатации в международных документах: статья Шагана Гантахаряна

В пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян затронул широкий спектр вопросов.

Если вн имательно осветить его пояснения по поводу карабахского конфликта, то заметим в них определенные нюансные акценты, которые, в основных чертах, сохраняют последовательность сделанных до сих пор заявлений.

Во-первых, прямая цитата: «Не может быть решения вопроса без участия народа Арцаха. Во всех документах закреплено, что на конечном этапе Арцах должен участвовать в процессе. Если мы говорим об окончательном урегулировании, то Арцах должен участвовать в процессе.как я сказал в Степанакерте, я готов вести переговоры с президентом Азербайджана, тема для этого есть. Мы готовы приложить усилия для сформирования атмосферы доверия, милитаристские высказывания Азербайджана неприемлемы, и Армения не нарушает атмосферу».

Здесь явно прослеживается исключительное право арцахской стороны на ее окончательное согласие. Заранее говорилось о необходимости возврата НКР за стол переговоров.

Это, в свою очередь, предполагает подписи 3 сторон под окончательным документом. Предполагаетя также, что ведущий переговоры Ереван сможет выразить свою окончательную позицию, согласуя обсуждения с руководством Арцаха, в условиях их согласия по пунктам или документам.

Однако премьер-министр вносит в эти представления важную коррективу – выше официального Еревана и официального Степанакерта – народ Арцаха, который должен дать свое согласие на предложенный вариант решения. По его словам, Не может быть решения вопроса без участия народа Арцаха.

С учетом вышесказанного, вырисовывается следующая дорожная карта урегулирования проблемы.

Переговоры будут продолжаться – для формирования атмосферы, пригодной для окончательного решения. Для этого надо уважать соглашения, достигнутые с участием международных посредников. Этому не способствует Баку: наоборот, он всячески тормозит процесс, нарушая режим перемирия, радувая военный бюджет, тогда как Армения выражает готовность способстовать осуществлению достигнутых договоренностей.

После формирования атмосферы, пригодной для окончательного решения, Степанакерт будет вовлечен в процесс переговоров. Окончательный этап отнюдь не означает подписания соглашения. Здесь формулировки четкие – Арцах будет привлечен к процессу урегулирования. Не может быть окончательного решения вопроса без участия народа Арцаха, без демократического референдума, без выражения воли народа.

Кстати, нюансные акценты, выраженные Пашиняном, закреплены в международных документах. В отличие от Баку, Ереван пользуется тем же языком, тем же словарем, причем, как для внутренней аудитории, так и для международной.

Путаница в смысле состава участников референдума поясняется предыдущим заявлением Пашиняна о том, что азербайджанская община Арцаха уже участвует в переговорах, поскольку они получили гражданство Азербайджана и выбрали президента, считающегося стороной переговоров. Президент Алиев представляет их по праву.

Шаган Гантахарян

Главный редактор газеты «Аздак»