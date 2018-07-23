Католикос Гарегин II отбыл с патриаршим визитом в Москву

Католикос Гарегин II вечером 22 июля отбыл с патриаршим визитом в Москву.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В ходе двухдневного визита Его Святейшество встретится с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина для обсуждения различных программ.