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Католикос Гарегин II отбыл с патриаршим визитом в Москву


Католикос Гарегин II вечером 22 июля отбыл с патриаршим визитом в Москву.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

В ходе двухдневного визита Его Святейшество встретится с благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина для обсуждения различных программ.


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