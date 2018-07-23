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В результате антикоррупционных мероприятий выявлено нарушений на сумму в 29,2 млрд драмов


С 8-го мая по 20-е июля сего года, в результате антикоррупционных мероприятий выявлено нарушений на сумму в 29,2 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook помощник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арен Мкртчян.

По его словам, правонарушения носили характер хищений, злоупотреблений служебным положением, взяток. «Работа продолжается»,- пишет на своей странице в Facebook помощник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арен Мкртчян.


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