С 8-го мая по 20-е июля сего года, в результате антикоррупционных мероприятий выявлено нарушений на сумму в 29,2 млрд драмов. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook помощник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арен Мкртчян.

По его словам, правонарушения носили характер хищений, злоупотреблений служебным положением, взяток. «Работа продолжается»,- пишет на своей странице в Facebook помощник премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арен Мкртчян.