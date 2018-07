Популяризация армянской культуры на любой международной плошадке имеет важное значение. Об этом и о своей поездке в США в беседе с «Арменпресс» рассказала министр культуры Армении Лилит Макунц. По ее словам, с одной стороны, важно сохранение культуры и ее развитие внутри страны, с другой - популяризация армянской культуры на любой международной плошадке.

«Я во время недавнего визита в Вашингтон присутствовала на фестивале «Фолклайф», на котором были представлены армяне и каталонцы. Для меня это было очень воодушевляющим – увидеть в центре Вашингтона армянские павильоны. Радостно было видеть сопоставление культуры и новейших технологий»,- сказала она.

Министр культуры Армении имеет большие ожидания от визита в США, который оценивает как высокопродуктивный. Во время визита министр культуры Армении Лилит Макунц встретилась с представителями организации The National Endowment for the Arts, которая финасирует различные культурные программы, и она имеет большие ожидания от этой встречи в аспекте организации культурных мероприятий.

Министр культуры Армении Лилит Макунц побывала и в Лос-Анджелесе, по приглашению и за счет друзей из армянской общины.

Здесь она встретилась с местными деятелями культуры, которые пожелали ;познакомиться с представителем нового правительства Армении, расспросили ее о бархатной революции, о программах правительства и пр.

Министр культуры Армении Лилит Макунц напомнила о том, что в сентябре этого года запланирована выставка Армении в нью-йоткском музее «Метрополитен».

