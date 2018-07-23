СМИ: в Иракском Курдистане боевики ворвались в здание администрации Эрбиля
Группа вооруженных людей ворвалась в понедельник в здание администрации города Эрбиль в Иракском Курдистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Shafaaq News.
По имеющейся информации, в результате нападения пострадали двое полицейских. Здание, где укрепились боевики, оцепили подразделения полиции и спецназ "Асаиш".
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