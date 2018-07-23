СМИ: в Иракском Курдистане боевики ворвались в здание администрации Эрбиля

Группа вооруженных людей ворвалась в понедельник в здание администрации города Эрбиль в Иракском Курдистане. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал Shafaaq News.

По имеющейся информации, в результате нападения пострадали двое полицейских. Здание, где укрепились боевики, оцепили подразделения полиции и спецназ "Асаиш".