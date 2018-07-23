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Президент Армении Армен Саркисян поздравил президента Египта


Президент Армении Армен Саркисян 23 июля направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаху ас-Сиси по случаю национального праздника Египта – дня революции. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. 

Отметив, что армяно-египетские вековые отношения всегда выделялись особой теплотой и непосредственностью, президент Саркисян выразил уверенность, что многообразное сотрудничество между Арменией и Египтом продолжит свое естественное развитие.

Армен Саркисян пожелал Абдель-Фаттаху ас-Сиси крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Египта – прочного мира  и благополучия.


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