У отставных генералов отберут выданные им незаконным приказом «голд» номерные знаки: Давид Санасарян

Полиция Армении предпринимает действия, чтобы отобрать у отставных генералов выданные им незаконным приказом «голд» номерные знаки. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook начальник службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

«В результате расследования, проведенного службой Госконтроля Армении, вопрос был изучен и доложен премьер-министру Армении. В сотрудничестве с полицией Армении, эра привилегированных лиц будет закрыта...»,- пишет начальник службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.