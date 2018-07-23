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У отставных генералов отберут выданные им незаконным приказом «голд» номерные знаки: Давид Санасарян


Полиция Армении предпринимает действия, чтобы отобрать у отставных генералов выданные им незаконным приказом «голд» номерные знаки.  Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook начальник службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.

«В результате расследования, проведенного службой Госконтроля Армении, вопрос был изучен и доложен премьер-министру Армении. В сотрудничестве с полицией Армении, эра привилегированных лиц будет закрыта...»,- пишет начальник службы Госконтроля Армении Давид Санасарян.


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