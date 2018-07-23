Молодежь из диаспоры посетила военный университет

22-го июля участники 11-го слета Общеармянского союза физкультуры посетили военный университет имени Вазгена Саргсяна МО Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Приветствовав гостей и поздравив в всвязи с 100-летием Общеармянского союза физкультуры, министр обороны Армении Давид Тоноян высоко оценил роль этой структуры в деле сохранения армянства, патриотического воспитания молодежи, и выразил уверенность, что этот визит будет способствовать осознанию патриотизма и национальной гордости со стороны молодежи.

Поблагодарив хозяев и организаторов визита, председатель центрального правления Общеармянского союза физкультуры Гарник Мкртчян отметил, что молодежь диаспоры всегда готова встать на защиту армянской государственности и стать частью армянской армии как гаранта государственности.

Посетившие военный университет имени Вазгена Саргсяна МО Армении 1200 скаутов обошли территорию университета, ознакомились с условиями, и на спортивной площадке померялись силами в различных видах спорта.