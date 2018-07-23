СМИ: самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

По его данным, направлявшийся из Буэнос-Айреса в город Майами самолет был вынужден вернуться в международный аэропорт Эсейса из-за утечки топлива и разгерметизации салона. Никто из пассажиров не пострадал.

Лагард возвращалась из Аргентины в США после участия во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20, которая прошла в Буэнос-Айресе 21-22 июля.