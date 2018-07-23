СМИ: девять человек пострадали в результате стрельбы в Торонто

Девять человек получили ранения в результате стрельбы в одном из жилых районов канадского города Торонто. Стражи порядка застрелили человека, который устроил стрельбу. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщил телеканал Global News.

По последним данным, в результате стрельбы были ранены девять человек, в том числе девятилетний ребенок. Об их состоянии информации не поступало. Источники телеканала в правоохранительных органах сообщили, что стрелявший убит.

Инцидент произошел в восточной части мегаполиса. Очевидцы сообщили, что слышали от 10 до 15 выстрелов. Иные подробности происшествия пока не приводятся.