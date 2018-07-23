Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июль

В Ереване в лифтах застряли граждане


В 04:20 23-го июля в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване в лифте здания по адресу ул. Карена Демирчяна, 33,  застряли граждане, требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Спасатели высвободили застрявших граждан.

В тот же день, в 00:27, в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване в лифте здания по адресу пр. Комитаса, 36а,  застрял гражданин, требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет. Спасатели высвободили застрявшего гражданина.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации