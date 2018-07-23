В Ереване в лифтах застряли граждане

В 04:20 23-го июля в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване в лифте здания по адресу ул. Карена Демирчяна, 33, застряли граждане, требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Спасатели высвободили застрявших граждан.

В тот же день, в 00:27, в службу «911» поступил сигнал о том, что в Ереване в лифте здания по адресу пр. Комитаса, 36а, застрял гражданин, требуется помощь спасателей. На место выехал боевой расчет. Спасатели высвободили застрявшего гражданина.