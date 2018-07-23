Арарат покорен: корреспондент «Арменпресс» - на вершине библейской горы

Спортивный корреспондент «Арменпресс» Варвара Айрапетян совершила восхождение на вершину Арарата. После многомесячной подготовки, 18-го июля цель была достигнута. По дороге на вершину, за 2 дня до ее покорения, Варвара Айрапетян отметила свой 27-й день рождения. «Арарат покорен... Не буду писать, как тяжек и многострадален был путь, это восхождение я посвящаю памяти моего отца – Вячеслава Айрапетяна. Он был альпинистом, и мечтал взойти на вершину библейской горы»,- пишет Варвара Айрапетян после восхождения.

Примечательно, что Варвара Айрапетян совершила свое восхождение в год 100-летия «Арменпресс», и по ее словам, это восхождение посвящается и этому юбилею.

Варвара Айрапетян – дочь участников арцахской освободительной войны Шушаник Абгарян и Вячеслава Айрапетяна.