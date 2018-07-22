Россия полностью предоставила Армении вооружение, предусмотренное кредитным соглашением на 200 млн долларов. Об этом в беседе с журналистами 22 июля сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.

«Вооружение, предоставленное по договору на 200 млн долларов, современное, модернизированное, которого нет даже на вооружении РФ», - как передает Арменпресс, добавил министр.

В 2015г. Россия и Армения ратифицировали соглашение, в рамках которого РФ снабжает РА современным вооружением.