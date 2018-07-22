Время в Ереване: 11:07:36,   22 Июль

Россия  полностью предоставила Армении вооружение, предусмотренное кредитным соглашением


Россия  полностью предоставила Армении вооружение, предусмотренное кредитным соглашением на 200 млн долларов. Об этом в беседе с журналистами 22 июля  сказал министр обороны  Армении Давид Тоноян.

«Вооружение, предоставленное  по договору  на 200 млн долларов, современное,  модернизированное, которого нет даже на  вооружении РФ», - как  передает Арменпресс, добавил министр.

В 2015г.  Россия  и Армения ратифицировали соглашение, в рамках которого РФ  снабжает РА  современным вооружением.

 




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