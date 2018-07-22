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Баскетбольная сборная — 21-я в Европе


Молодежная сборная Армении до 20 лет завершила  выступления  в первенстве  Европы  дивизиона В.

Об этом Арменпресс сообщили в Федерации баскетбола. Сборная М20 в  последней игре  добилась преимущества над командой  Молдовы со счетом 75-66 и заняла 21 место.

Самым результативным игроком встречи был признан Джастин Куюмджян, принесший команде  28 очков.




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