Баскетбольная сборная — 21-я в Европе

Молодежная сборная Армении до 20 лет завершила выступления в первенстве Европы дивизиона В.

Об этом Арменпресс сообщили в Федерации баскетбола. Сборная М20 в последней игре добилась преимущества над командой Молдовы со счетом 75-66 и заняла 21 место.

Самым результативным игроком встречи был признан Джастин Куюмджян, принесший команде 28 очков.