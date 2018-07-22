Министр обороны РА Давид Тоноян не исключает пересмотра некоторых положений договора о статусе пограничных войск РФ на территории Армении.

В беседе с журналистами в Панике 22 июля Давид Тоноян отметил: «Это не документы, высеченные на камне, и с течением времени возникают проблемы, которые требуют правово-договорных изменений. И это, конечно, будет сделано», - как передает Арменпресс, сказал министр, отметив, что недавний инцидент в Панике может ускорить проведение некоторых изменений.

Утром 17 июля военнослужащие дислоцированной в Армении 102-й российской военной базы провели плановые тактико-специальные занятия на административной территории села Паник Ширакской области. Учения сопровождались стрельбой. Об этом рассказал глава паникской общины Вардан Макеян, отметивший, что стрельба напугала детей.

Макеян немедленно известил об этом полицию Ширакской области и Службу национальной безопасности.

102-я российская военная база не уведомила население о проводимых учениях. Учитывая то обстоятельство, что во время планирования места проведения мероприятия не учитывалось возможное причинение неудобства жителям, российская сторона официально принесла извинения, заверив, что впредь будет предельно внимательна при планировании и проведении мероприятий вне территории военной базы.