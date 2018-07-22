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Игры, конкурсы, музыка — Yell Extreme Park широко отметил вторую годовщину


21 июля в сопровождении сумасшедших ритмов и разнообразных экстремальных игр  Yell Extreme Park, находящийся в селе Енокаван Тавушской области, отметил вторую годовщину своего существования. Неповторимым сделали это мероприятие  своими выступлениями группы Allianplace, The Windrose, Project 12 и «Немра».

Как  передает Арменпресс, танцевальную часть обеспечили DJ Beatman, Arik K, Lucy  Sowa и Big Bro. Ведущим был артист Арсен Григорян. В конце гости торжества угостились печеньем. 

Автор проекта Yell Extreme Park  и соучредитель Тигран Чибухчян отметил, что проект был начат именно с зиплайна (ZipLine). «Но пока мы  пытались решить разные  проблемы, в Дубае посроили самый длинный ZipLine, а потом в  Южной  Корее – еще длиннее. Сейчас мы делаем все, чтобы  обеспечить перелет с одной  горы  на другую. Это будет ZipLine в 2400 метров, и он войдет в число 10 самых длинных ZipLine в мире».   

Тигран Чибухчян сообщил, что в  прошлом году  Енокаван посетили 55 тысяч туристов. «В этом году ожидаем поток  65-68 тысяч. Планируем к  2014 году  привлечь в  Енокаван до 250 тысяч туристов ежегодно», - сказал он.

В  Yell Extreme Park  сейчас предлагается также параглайдинг (Paragliding), роуп-парк (Rope Park), офф-роуд (Off-road - преодоление бездорожья на полноприводном автомобиле), маунтинбайкинг (Mountain Biking  - горный велоспорт), пейнтбол (Paintball) и т. д. Все эти экстремальные виды отдыха координируются  профессиональной командой, которая периодически проходит обучение,  регулярно обменивается опытом благодаря возможностям, предоставленным Армянской  федерацией альпинизма и горного туризма  и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.




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