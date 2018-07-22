Игры, конкурсы, музыка — Yell Extreme Park широко отметил вторую годовщину

21 июля в сопровождении сумасшедших ритмов и разнообразных экстремальных игр Yell Extreme Park, находящийся в селе Енокаван Тавушской области, отметил вторую годовщину своего существования. Неповторимым сделали это мероприятие своими выступлениями группы Allianplace, The Windrose, Project 12 и «Немра».

Как передает Арменпресс, танцевальную часть обеспечили DJ Beatman, Arik K, Lucy Sowa и Big Bro. Ведущим был артист Арсен Григорян. В конце гости торжества угостились печеньем.

Автор проекта Yell Extreme Park и соучредитель Тигран Чибухчян отметил, что проект был начат именно с зиплайна (ZipLine). «Но пока мы пытались решить разные проблемы, в Дубае посроили самый длинный ZipLine, а потом в Южной Корее – еще длиннее. Сейчас мы делаем все, чтобы обеспечить перелет с одной горы на другую. Это будет ZipLine в 2400 метров, и он войдет в число 10 самых длинных ZipLine в мире».

Тигран Чибухчян сообщил, что в прошлом году Енокаван посетили 55 тысяч туристов. «В этом году ожидаем поток 65-68 тысяч. Планируем к 2014 году привлечь в Енокаван до 250 тысяч туристов ежегодно», - сказал он.

В Yell Extreme Park сейчас предлагается также параглайдинг (Paragliding), роуп-парк (Rope Park), офф-роуд (Off-road - преодоление бездорожья на полноприводном автомобиле), маунтинбайкинг (Mountain Biking - горный велоспорт), пейнтбол (Paintball) и т. д. Все эти экстремальные виды отдыха координируются профессиональной командой, которая периодически проходит обучение, регулярно обменивается опытом благодаря возможностям, предоставленным Армянской федерацией альпинизма и горного туризма и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.