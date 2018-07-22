Министр обороны  РА провел в  Панике  закрытое  совещание с командиром 102-ой военной базы РФ

Вокруг инцидента, имевшего место в Панике 17 июля, там же – в Панике, 22 июля состоялась закрытая встреча министра обороны РА Давида Тонояна и командира 102-ой российской военной базы, полковника Владимира Елканова.

«Подразделения 102-ой российской военной базы осуществляли плановые мероприятия по боевой подготовке, детали которых по годовому плану согласовываются с Минобороны РА: дороги, передвижение техники – все запланировано и согласовано. В рамках программы проводятся разного типа учения. Их проводили разведподразделения. Но раскрою вам тайну: поскольку это разведчики, они ни при каких условиях не назовут место своих учений, поэтому разговор был напряженный.

Место было выбрано неверно, однако, не выгораживая разведчиков, отмечу, что они относились к Панику как месту, где живут свои, а колонна машин была условно вражеской. И они провели это мероприятие в этом месте», - как передает Арменпресс, сказал министр, добавив, что ошибку допустили и российская, и армянская стороны. По словам Тонояна, большое число подобных мероприятий иногда вынуждает обращать недостаточное внимание будничной работе».

«Но я официально заявляю, что российская сторона за день до этого информировала о движении колонны, сообщив, что будут учения, не указав, однако место этих учений», - отвечая на вопросы журналистов после закрытого совещания, сказал министр, подчеркнув, что российская сторона признала свою ошибку и принесла свои извинения.

В знак дружбы 22 июля 102-ая российская военная база, дислоцированная в Гюмри, провела в селе Паник Ширакской области мероприятие: полевое солдатское угощение, с концертной программой – песнями и танцами.

В мероприятии принял участие министр обороны РА Давид Тоноян, который вместе с командиром 102-ой российской в/базы, полковником Владимиром Елкановым, губернатором Ширака Кареном Саруханяном и главой общины Паник Варданом Макеяном возложили цветы к могилам паникских ополченцев, а также солдата, павшего в апрельской войне.

Утром 17 июля военнослужащие дислоцированной в Армении 102-й российской военной базы провели плановые тактико-специальные занятия на административной территории села Паник Ширакской области. Учения сопровождались стрельбой. Об этом рассказал глава паникской общины Вардан Макеян, отметивший, что стрельба напугала детей.

Макеян немедленно известил об этом полицию Ширакской области и Службу национальной безопасности.

102-я российская военная база не уведомила население о проводимых учениях. Учитывая то обстоятельство, что во время планирования места проведения мероприятия не учитывалось возможное причинение неудобства жителям, российская сторона официально принесла извинения, заверив, что впредь будет предельно внимательна при планировании и проведении мероприятий вне территории военной базы.