В Иране  зарегистрировано землетрясение

Сейсмологическая сеть региональной службы сейсмозащиты МЧС РА 22 июля в 14:07 по местному времени зарегистрировала землетрясение. Географические координаты: 34.450 северной широты и 46.250 восточной долготы (Иран, 76 км западнее города Керманшах), глубина очага 10 км, магнитуда – 5,9.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сила подземных толчков в эпицентре составила 8 баллов.