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В Иране  зарегистрировано землетрясение


Сейсмологическая сеть региональной  службы  сейсмозащиты  МЧС РА 22 июля в 14:07 по местному  времени зарегистрировала землетрясение. Географические  координаты:  34.450  северной  широты и 46.250  восточной долготы (Иран, 76 км западнее города Керманшах), глубина очага 10 км, магнитуда – 5,9.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сила подземных толчков  в эпицентре  составила 8 баллов.

 




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