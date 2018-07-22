Английская Премьер-лига вновь будет транслироваться в Армении
Первенство Англии по футболу вновь будет транслироваться в Армении.
Как передает Арменпресс, в этом году также обеспечение трансляции взял на себя Второй армянский канал – Հ2. Игры Премьер-лиги начнутся в августе.
Член национальной сборной Армении в стартовом туре Arsenal сыграет с действующим чемпионом Manchester City. Эта встреча состоится 12 августа.
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