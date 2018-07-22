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Английская Премьер-лига вновь будет транслироваться в  Армении


Первенство Англии по футболу  вновь будет транслироваться в  Армении.

Как  передает Арменпресс, в этом году также обеспечение  трансляции  взял на  себя Второй армянский канал – Հ2.  Игры  Премьер-лиги начнутся в августе.

Член национальной  сборной  Армении в стартовом туре  Arsenal сыграет с действующим чемпионом  Manchester City. Эта  встреча  состоится 12 августа.

 




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