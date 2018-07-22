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Министр обороны  РА на юго-западном участке  границы  обсудил перманентность перевооружения  на  передовой


21 июля министр обороны  РА  Давид Тоноян посетил юго-западный участок границы, осмотрел боевые  опорные  пункты, побеседовал с личным составом. Затем глава оборонного ведомства вместе  с  руководящим составом части обсудил вопросы, касающиеся перманентности переоснащения передовой, дал поручения.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны  РА, министр  поощрил отличившихся военнослужащих.

В ходе  обсуждения  в одном из южных подразделений  речь шла о ситуации на  передовой, о вопросах, связанных с инженерными решениями и оснащения  необходимым  оборудованием.

Давид Тоноян побывал в общине  Мегри, где  завершается строительство офицерских домов. Министр осмотрел их, ознакомился с условиями, обсудил с руководителями соответствующих служб вопросы заселения офицерского состава. Эти здания будут сданы в  эксплуатацию уже  в  августе.




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