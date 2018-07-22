Министр обороны  РА на юго-западном участке  границы  обсудил перманентность перевооружения  на  передовой

21 июля министр обороны РА Давид Тоноян посетил юго-западный участок границы, осмотрел боевые опорные пункты, побеседовал с личным составом. Затем глава оборонного ведомства вместе с руководящим составом части обсудил вопросы, касающиеся перманентности переоснащения передовой, дал поручения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, министр поощрил отличившихся военнослужащих.

В ходе обсуждения в одном из южных подразделений речь шла о ситуации на передовой, о вопросах, связанных с инженерными решениями и оснащения необходимым оборудованием.

Давид Тоноян побывал в общине Мегри, где завершается строительство офицерских домов. Министр осмотрел их, ознакомился с условиями, обсудил с руководителями соответствующих служб вопросы заселения офицерского состава. Эти здания будут сданы в эксплуатацию уже в августе.