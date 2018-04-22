Анонс мероприятий на 23 июля
17:58, Июль 21, 2018
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- 17:58 Анонс мероприятий на 23 июля
- 17:52 Армен Саркисян выразил готовность помочь Бюраканской обсерватории
- 17:49 Анонс мероприятий на 22 июля
- 17:42 Боевая потеря в азербайджанской армии
- 17:17 Аппарат канцлера Германии пока не комментирует информацию о возможном визите Ангелы Меркель в Армению
- 16:45 Клуб «Гандзасар-Капан» также будет защищать кандидатуру Артура Ванецяна на посту главы ФФА
- 16:13 Давид Тоноян побывал на юго-западном участке границы — он поощрил отличившихся военнослужащих
- 15:58 ДТП на дороге Ереван-Иджеван — 2 жертвы, 1 раненый
- 15:52 В Варденисском региональном агентстве соцпомощи выявлены случаи хищения – возбуждено уголовное дело
- 15:34 Арцрун Ованисян опубликовал снимки контролируемых территорий, находящихся на азербайджанской стороне
- 15:23 Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы
- 14:55 С 25 июля вернется жара — в Ереване будет + 40 градусов
- 14:34 Отходы медеплавильного завода Алаверди попадают в реку Дебед — правоохранительные органы пошли по следам поступивших сигналов
- 14:11 В направлении дороги Иджеван-Ноемберян раздались один-два выстрела, ситуация на границе спокойная — Арцрун Ованисян
- 13:54 Задержан вор в законе Норайр Пилоян по кличке Кончо
- 13:47 Из-за жары детские сады Эчмиадзина будут закрыты в течение месяца
- 13:45 На линии соприкосновения противник произвел более 1300 выстрелов
- 13:27 Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
- 13:22 Директор школы, совершивший хищение в размере 7,6 млндрамов, частично возместил ущерб
- 12:41 Температура воздуха в Армении вновь понизится
- 12:26 В Бавре обнаружен украинец, разыскиваемый МВД Молдовы
- 12:20 «Бег мира» Ара Хачадуряна из Марселя в Ереван
- 11:54 Баку вновь обесточен
- 11:43 В Вайоцдзоре сгорело 110 га лугов — в тушении участвовали 49 пожарных-спасателей и 60 военнослужащих
- 11:30 Шествия, угощение, конкурсы, яркие краски — 22 июля в Ереване будет «арбузное» настроение
- 11:00 В НЦР МСБ РА назначен новый директор
- 10:59 Европейские индексы - 20-07-18
- 10:58 Американские индексы снизились - 20-07-18
- 10:57 Цены на цветные металлы - 20-07-18
- 10:56 Пожар в квартале Мушаван потушен — на месте министр ЧС
- 10:54 Цены на драгоценные металлы снизились - 20-07-18
- 10:53 Цены на нефть снизились - 20-07-18
- 20.07-21:38 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 20.07-21:19 Политические силы готовятся к внеочередным выборам в Совет старейшин Еревана
- 20.07-20:25 Бако Саакян встретился с постоянными представителями Арцаха за рубежом
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