Армен Саркисян выразил готовность помочь Бюраканской обсерватории

Президент РА Армен Саркисян 21 июля посетил Бюраканскую обсерваторию имени академика НАН РА Виктора Амбарцумяна, встретился с сотрудниками, ознакомился с текущей деятельностью обсерватории.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, директор обсерватории Арег Микаелян представил высокому гостю информацию о текущей работе, международном сотрудничестве и программах обсерватории.

В ходе беседы с сотрудниками состоялся обмен мнениями относительно развития обсерватории. Президент посчитал важным определение приоритетных задач и формирование четкого представления о развитии обсерватории.

«Важно иметь общее видение: следует понимать, где должен оказаться Бюракан через десять, через двадцать лет», - подчеркнул президент, предложив четко определиться с приоритетами, представить программы, и выразил готовность в меру возможности помочь известной обсерватории.

Затем Армен Саркисян посетил Дом-музей Виктора Амбарцумяна, где ему сообщили, что в этом году здесь побывало около 6000 посетителей.