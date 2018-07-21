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Давид Тоноян побывал на юго-западном участке границы — он поощрил отличившихся военнослужащих


Министр обороны  РА  Давид Тоноян 21 июля побывал на юго-западном участке  границы, ознакомился с ходом боевого дежурства, побеседовал с солдатами. 

Как  передает Арменпресс, об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО РА АрцрунОванисян.

Министр обсудил с  высокими офицерским составом вопросы, касающиеся переоснащения передовой линии.  В заключение он поощрил отличившихся военнослужащих.

АрцрунОванисян сопроводил текст фотографиями. На одной военнослужащий Роберт Солкарян, который вернулся из Астрахани, чтобы служить в  армии. На другом снимке – связист Саша Балоян из Ашоцка.




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