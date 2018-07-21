ДТП на дороге Ереван-Иджеван — 2 жертвы, 1 раненый

21 июля в районе 7 часов на дороге Ереван-Иджеван автомобиль ВАЗ-21099 съехал с проезжей части и врезался в бетонную стену пекарни.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в результате ДТП пассажиры Гагик Бабаян (1977 г/р) и Вреж Арутюнян (1985 г/р) скончались на месте, а водитель с телесными повреждениями доставлен в МЦ «Севан».

Ведется следствие.