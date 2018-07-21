Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

ДТП на дороге Ереван-Иджеван — 2 жертвы, 1 раненый


21 июля в районе 7 часов на дороге  Ереван-Иджеван автомобиль ВАЗ-21099  съехал с проезжей части и врезался в бетонную стену пекарни.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, в  результате ДТП пассажиры  Гагик Бабаян (1977 г/р) и Вреж Арутюнян  (1985 г/р)  скончались на  месте, а  водитель с  телесными повреждениями доставлен в  МЦ «Севан».

Ведется следствие.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации