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В Варденисском региональном агентстве соцпомощи выявлены случаи хищения – возбуждено уголовное дело


В  Варденисском региональном агентстве  (Гегаркуникская область) соцпомощи выявлены случаи хищения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,  это стало возможно в результате  совместных действий  управления по борьбе  с коррупцией  ГУБОП Полиции РА  и   сотрудников Варденисского отделения.

В 2013-2015гг. бывший  сотрудник Варденисского регионального агентства  соцпомощи Тигран Абрамян для незаконного  получения вознаграждения и чтобы  остаться в  списках получающих пособие, вошел в сговор с оператором почтового отделения Арменом Акопяном и другими гражданами, получающими пособие. Полагающееся им пособие зя 2 месяца в сумме 5 млн 400 тыс. драмов через Армена Акопяна граждане  передали Тиграну  А. – в качестве незаконно полученного вознаграждения.

Сотрудник  того же  агентства Артем  Хачатрян  с такой же  целью в 2016-17гг. вошел в  сговор с Арменом Акопяном, и получатели пособия через посредника на сей раз передали Хачатряну пособия  за 2  месяца – 3 млн 600 тыс. драмов.

Возбуждено уголовное  дело.




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