В Варденисском региональном агентстве соцпомощи выявлены случаи хищения – возбуждено уголовное дело

В Варденисском региональном агентстве (Гегаркуникская область) соцпомощи выявлены случаи хищения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, это стало возможно в результате совместных действий управления по борьбе с коррупцией ГУБОП Полиции РА и сотрудников Варденисского отделения.

В 2013-2015гг. бывший сотрудник Варденисского регионального агентства соцпомощи Тигран Абрамян для незаконного получения вознаграждения и чтобы остаться в списках получающих пособие, вошел в сговор с оператором почтового отделения Арменом Акопяном и другими гражданами, получающими пособие. Полагающееся им пособие зя 2 месяца в сумме 5 млн 400 тыс. драмов через Армена Акопяна граждане передали Тиграну А. – в качестве незаконно полученного вознаграждения.

Сотрудник того же агентства Артем Хачатрян с такой же целью в 2016-17гг. вошел в сговор с Арменом Акопяном, и получатели пособия через посредника на сей раз передали Хачатряну пособия за 2 месяца – 3 млн 600 тыс. драмов.

Возбуждено уголовное дело.