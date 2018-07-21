Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

С 25 июля вернется жара — в Ереване будет + 40 градусов


С 25 июля в Армению вернется жара.

Об этом в  беседе с Арменпресс сказал глава Гидрометслужбы  МЧС РА  ГагикСуренян.

«На весь август прогнозировать не  можем, но с 25 июля температура  существенно повысится. 22 и 23 июля температура чуть понизится, будут осадки, но 24 июля они прекратятся», - сказал Суренян.

В Ереване  25 июля будет + 40 градусов.

 




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