С 25 июля вернется жара — в Ереване будет + 40 градусов

С 25 июля в Армению вернется жара.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал глава Гидрометслужбы МЧС РА ГагикСуренян.

«На весь август прогнозировать не можем, но с 25 июля температура существенно повысится. 22 и 23 июля температура чуть понизится, будут осадки, но 24 июля они прекратятся», - сказал Суренян.

В Ереване 25 июля будет + 40 градусов.