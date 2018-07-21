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Отходы медеплавильного завода Алаверди попадают в реку Дебед — правоохранительные органы пошли по следам поступивших сигналов


Отходы  медеплавильного завода Алаверди попадают в  реку Дебед. Об этом в Facebook написали члены  гражданской инициативы «Армянский экологический фронт», сопроводив  сообщение видеоматериалом.  

Минэко РА подтвердило эту  информацию. Пресс-секретарь МЭ Армен Варданян сообщил, что они оперативно отреагировали на информацию и передали ее в инспекционный орган по недрам.

В беседе с Арменпресс глава  инспекционного органа по недрам Артур Григорян отметил: несмотря на выходной день, региональное  отделение  уже провело необходимое  исследование.

«Взяты  пробы,  они будут  отправлены в  Ереван. О результатах сообщим в начале  следующей недели», - сказал он.

 По его словам, утечка существенно сократилась, но не  прекратилась полностью.

 

 




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