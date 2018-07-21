Отходы медеплавильного завода Алаверди попадают в реку Дебед — правоохранительные органы пошли по следам поступивших сигналов

Отходы медеплавильного завода Алаверди попадают в реку Дебед. Об этом в Facebook написали члены гражданской инициативы «Армянский экологический фронт», сопроводив сообщение видеоматериалом.

Минэко РА подтвердило эту информацию. Пресс-секретарь МЭ Армен Варданян сообщил, что они оперативно отреагировали на информацию и передали ее в инспекционный орган по недрам.

В беседе с Арменпресс глава инспекционного органа по недрам Артур Григорян отметил: несмотря на выходной день, региональное отделение уже провело необходимое исследование.

«Взяты пробы, они будут отправлены в Ереван. О результатах сообщим в начале следующей недели», - сказал он.

По его словам, утечка существенно сократилась, но не прекратилась полностью.