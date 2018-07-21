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Задержан вор в законе Норайр Пилоян по кличке Кончо


Сотрудники ГУРУ полиции РА  в районе  02:30 часов в ночь на 20 июля на ул.Аршакуняц задержали вора в  законе Норайр Пилоян по кличке Кончо по подозрению в хранении и употреблении наркотиков. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА,  при обыске у 39-летнего жителя  села Карби Арагацотнской области Пилояна обнаружены и конфискованы опиеподобная масса  и нож с секретным затвором.

В Следственном отделе возбуждено уголовное  дело.

НорайрПилоян арестован.

Обстоятельство уточняются.




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