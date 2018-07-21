Задержан вор в законе Норайр Пилоян по кличке Кончо

Сотрудники ГУРУ полиции РА в районе 02:30 часов в ночь на 20 июля на ул.Аршакуняц задержали вора в законе Норайр Пилоян по кличке Кончо по подозрению в хранении и употреблении наркотиков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, при обыске у 39-летнего жителя села Карби Арагацотнской области Пилояна обнаружены и конфискованы опиеподобная масса и нож с секретным затвором.

В Следственном отделе возбуждено уголовное дело.

НорайрПилоян арестован.

Обстоятельство уточняются.