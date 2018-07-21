Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

На линии соприкосновения противник произвел более 1300 выстрелов


За период 15-21 июля на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около 150  раз. В сторону армянских позиций произведено более 1300 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией и уверенно выполняют поставленные перед ними боевые  задачи.

 




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