Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа

Армения нуждается во всех армянах, от Еревана до Вашингтона, от Парижа до Токио. Так сказал первый вице-премьер Арарат Мирзоянна встрече с представителями армянской общины в посольстве Армении в Вашингтоне.

«В Ереване, в правительстве, в любом частном доме, в Вашингтоне, Париже, Токио и везде, где есть армяне, мы должны все осознать и нести огромную ответственность —за ту возможность, которая была создана в Армении. Уверен, что не переоценю, если скажу, что нам представилась исключительная возможность повысить имидж армянского народа, обеспечить развитие в Армении и в диаспоре», - как передает Арменпресс со ссылкой на «Голос Америки», сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что руководство Армении ожидает, что государства с демократическими ценностями будут поддерживать новое правительство.

«Что бы ни случилось с Арменией, будь то успех или неудача, это не будет успех или неудача только нашей политической команды. Это даже не будет успехом или неудачейтолько Армении.Это будет испытанием, успехом или неудачей демократии, демократических ценностей в мире. Все правительства, которые, веря или не веря, провозглашают себя защитниками демократии, сегодня не имеют иной альтернативы, кроме поддержки нового правительства и защиты демократии в Армении», - сказал он.