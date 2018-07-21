Директор школы, совершивший хищение в размере 7,6 млндрамов, частично возместил ущерб

15 февраля 2018г. прокуратура Шенгавитского административного округа направила в следственный отдел Шенгавитского административного округа СК РА заявление гражданина в прокуратуру Шенгавитского административного округа о беззаконии, хищениях и должностных злоупотреблениях бывшего директора шк.№46 А.Г.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ прокуратуры РА.

В результате проведенных следственных мероприятий установлено, что бывший директор средней, а затем – старшей шк.№46 А.Г. с января 2010 по февраль 2017гг. формально оформил 3 своих сыновей в качестве учителя физкультуры, сторожа и истопника. Документально зафиксировав, что они якобы являлись на работу и выполняли свои обязанности, в течение 7 лет выплачивая им ежемесячную зарплату, совершил хищение в особо крупных размерах - 7.651.346драмов.

А.Г. предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст. 179 УК РА. Он возместил 4.200.000драмов, выразив готовность возместить и остальную сумму. С учетом этого обстоятельства в отношении А.Г. мерой пресечения выбрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.