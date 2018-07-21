Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Директор школы, совершивший хищение в размере 7,6 млндрамов, частично возместил ущерб


15 февраля 2018г. прокуратура Шенгавитского административного округа направила в следственный отдел Шенгавитского административного округа СК  РА заявление гражданина в  прокуратуру Шенгавитского административного округа о беззаконии, хищениях и должностных злоупотреблениях бывшего директора  шк.№46 А.Г.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ прокуратуры  РА.

В результате  проведенных следственных мероприятий установлено, что бывший директор средней, а затем – старшей шк.№46 А.Г.  с января 2010 по февраль 2017гг.  формально оформил 3 своих сыновей в  качестве  учителя физкультуры, сторожа и истопника. Документально зафиксировав, что они якобы являлись на работу  и выполняли свои обязанности, в  течение  7 лет выплачивая им ежемесячную зарплату, совершил хищение  в  особо крупных размерах -  7.651.346драмов. 

А.Г. предъявлено обвинение  по п.1 ч.3 ст. 179 УК РА. Он возместил 4.200.000драмов, выразив  готовность возместить и остальную сумму. С учетом этого обстоятельства в отношении А.Г. мерой  пресечения  выбрана подписка о невыезде.

Следствие  продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации