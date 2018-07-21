Температура воздуха в Армении вновь понизится
МЧС РА сообщает, что 21 и 24 июля вечером в северных районах Армении, а 22-23 июля - на значительной территории, ночью и после полудня ожидаются дожди и грозы. 22-23 июля погода будет без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
21-22 июля температура снизится на 2-3градуса, а 24-26июля повысится на 5-6 градусов.
В Ереване 21 июля днем, 24 и 25-26 июля погода будет без осадков.Ночью и после полудня 22-23 июля ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.
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