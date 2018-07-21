Температура воздуха в Армении вновь понизится

МЧС РА сообщает, что 21 и 24 июля вечером в северных районах Армении, а 22-23 июля - на значительной территории, ночью и после полудня ожидаются дожди и грозы. 22-23 июля погода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

21-22 июля температура снизится на 2-3градуса, а 24-26июля повысится на 5-6 градусов.

В Ереване 21 июля днем, 24 и 25-26 июля погода будет без осадков.Ночью и после полудня 22-23 июля ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.