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Температура воздуха в Армении вновь понизится


МЧС РА сообщает, что 21 и 24  июля вечером  в северных районах Армении, а 22-23 июля - на значительной территории, ночью и после  полудня  ожидаются дожди и грозы. 22-23 июля погода будет без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с, в отдельных районах возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

21-22 июля температура  снизится на 2-3градуса, а 24-26июля   повысится на 5-6 градусов.

В Ереване  21 июля днем, 24  и 25-26  июля погода будет без осадков.Ночью и после  полудня 22-23  июля  ожидаются дожди и грозы, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с.

 

 




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