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В Бавре обнаружен украинец, разыскиваемый МВД Молдовы


На КПП в Бавре 20 июля в 11.35 задержан и доставлен в  полицию гражданин Украины Сергей  Ш., с 5 июля 2016г. объявленный в розыск УВД г.Кахул Молдовы по обвинению по ч.1 ст.264 УК Молдовы (нарушение  правил дорожного движения). Мера пресечения – подписка.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, об обнаружении сообщено инициатору  розыска.




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