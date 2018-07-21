В Бавре обнаружен украинец, разыскиваемый МВД Молдовы

На КПП в Бавре 20 июля в 11.35 задержан и доставлен в полицию гражданин Украины Сергей Ш., с 5 июля 2016г. объявленный в розыск УВД г.Кахул Молдовы по обвинению по ч.1 ст.264 УК Молдовы (нарушение правил дорожного движения). Мера пресечения – подписка.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, об обнаружении сообщено инициатору розыска.