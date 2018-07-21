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«Бег мира» Ара Хачадуряна из Марселя в Ереван


Альпинист Ара Хачадурян за 107 дней преодолел 4550 км из Марселя до площади Республики в Ереване. По словам самого Хачадуряна, эта акция  - призыв к  миру во всем мире.

«Я уже  не в состоянии слышать о войнах во всех концах мира. Франция  приютила  меня в  1983г., когда я покинул Ливан. Армения – моя  родина. Вот я  и решил связать эти страны своим бегом», - как  передает Арменпресс, сказал Хачадурян.

«2018 год – это год 100-летия Первой республики и 2800-летия Еревана. Я  совершил этот бег и с другой целью – поздравить с победой мирной  революции Никола  Пашиняна», - сказал Ара.

«Бег мира» был организован при содействии АВБС. Стартовав в Марселе, Хачадурян пробежал по всей Европе, побывал в  Турции – Западной  Армении. Планировалось передать письмо Эрдогану, однако из-за  проходивших там выборов  это не  удалось сделать.

Еще во Франции с Ара Хачадуряном встретился посол Франции в  РА Джонатан Лакот, пообещавший присоединиться к  нему  в Армении.

«Обещал последние  6 кмпробежать вместе и обещание  выполнил. Будем надеяться, что в следующий  раз откроется граница между  Турцией и Арменией и можно будет добежать до Армении. Франция  уже  сделала все  зависящее от нее, теперь надо достичь согласия  между  двумя странами», - сказал посол. 

Акция  Хачадуряна привлекла внимание  армянской диаспоры. По словам замминистра диаспоры  Армении Арамаиса Григоряна, они пристально следили за бегом на всем протяжении маршрута, и символично, что инициатива  Хачадуряна  совпала по времени с событиями в Армении».

 Ара Хачадурян пробудет в  Армении 15 дней. Он намерен посетить Арцах.

 

 

 




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