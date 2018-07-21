«Бег мира» Ара Хачадуряна из Марселя в Ереван

Альпинист Ара Хачадурян за 107 дней преодолел 4550 км из Марселя до площади Республики в Ереване. По словам самого Хачадуряна, эта акция - призыв к миру во всем мире.

«Я уже не в состоянии слышать о войнах во всех концах мира. Франция приютила меня в 1983г., когда я покинул Ливан. Армения – моя родина. Вот я и решил связать эти страны своим бегом», - как передает Арменпресс, сказал Хачадурян.

«2018 год – это год 100-летия Первой республики и 2800-летия Еревана. Я совершил этот бег и с другой целью – поздравить с победой мирной революции Никола Пашиняна», - сказал Ара.

«Бег мира» был организован при содействии АВБС. Стартовав в Марселе, Хачадурян пробежал по всей Европе, побывал в Турции – Западной Армении. Планировалось передать письмо Эрдогану, однако из-за проходивших там выборов это не удалось сделать.

Еще во Франции с Ара Хачадуряном встретился посол Франции в РА Джонатан Лакот, пообещавший присоединиться к нему в Армении.

«Обещал последние 6 кмпробежать вместе и обещание выполнил. Будем надеяться, что в следующий раз откроется граница между Турцией и Арменией и можно будет добежать до Армении. Франция уже сделала все зависящее от нее, теперь надо достичь согласия между двумя странами», - сказал посол.

Акция Хачадуряна привлекла внимание армянской диаспоры. По словам замминистра диаспоры Армении Арамаиса Григоряна, они пристально следили за бегом на всем протяжении маршрута, и символично, что инициатива Хачадуряна совпала по времени с событиями в Армении».

Ара Хачадурян пробудет в Армении 15 дней. Он намерен посетить Арцах.