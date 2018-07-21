Баку вновь обесточен
В Баку вновь проблемы с электроснабжением. Как передает Арменпресс со ссылкой на азербайджанское агентство «Тренд», вечером 20 июля прекратилось электроснабжение ряда районов города.
Подача энергии восстановилась только через несколько часов. Причины сбоя уточняются.
Это не первый подобный случай в Азербайджане за последнее время. Баку и несколько районов страны оказались во тьме в ночь на 3 июля.
Минэнерго Азербайджана утверждает, что причина – аномальная жара, из-за которой увеличилось потребление электричества, и в результате произошел сбой на Мингечаурской ГЭС.
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