В Вайоцдзоре сгорело 110 га лугов — в тушении участвовали 49 пожарных-спасателей и 60 военнослужащих

20 июня в 12:09 часов в службу 911 МЧС РА поступил сигнал о том, что между селами Малышка и Арин в Вайоцдзоре горит покрытый травой участок.

На место выехали 7 боевых расчетов, оперативные группы ЦКУ МЧС и областной спасательной службы.

В 02։53 часа работы временно были прекращены, было предотвращено распространение огня на пшеничные поля. Сгорело 105 га лугов.

В тушении участвовали 49 пожарных-спасателей, 30 жителей, водовоз мэрии Вайка и 60 военнослужащих.

Работы возобновились в 05։54 часов. Было обнаружено 3 очага возгорания.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в 07։00 часов 21 июля потушен 1 очаг, сгорело 2 га.

В 09:13 часов 2-й очаг, сгорело 2 га.

Огонь локализован в 09:40 часов, потушен в10:25. Сгорело 110 га лугов.