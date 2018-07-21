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В Вайоцдзоре сгорело 110 га лугов — в тушении участвовали 49 пожарных-спасателей и 60 военнослужащих


20 июня в 12:09 часов в службу 911 МЧС РА  поступил сигнал о том, что  между  селами Малышка и Арин в Вайоцдзоре  горит покрытый травой участок.

На место выехали 7  боевых расчетов,  оперативные  группы ЦКУ МЧС и областной спасательной службы.

В 02։53 часа работы  временно были прекращены, было предотвращено распространение огня на пшеничные  поля. Сгорело 105 га лугов.   

В  тушении участвовали 49 пожарных-спасателей, 30 жителей, водовоз мэрии Вайка  и 60 военнослужащих.

Работы  возобновились в 05։54 часов. Было обнаружено 3  очага возгорания.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в 07։00 часов  21 июля потушен 1  очаг, сгорело 2  га.

В 09:13 часов 2-й  очаг, сгорело 2  га.

Огонь локализован в 09:40 часов, потушен в10:25.  Сгорело  110 га  лугов.

 




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