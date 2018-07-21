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Шествия, угощение, конкурсы, яркие краски — 22 июля в Ереване будет «арбузное» настроение


В рамках мероприятий «Ереванское  лето 2018» 22 июля в  Ереване, на территории Лебединого озера состоится традиционный семейный праздник – 6-й Фестиваль арбуза.

В  беседе с Арменпресс начальник  управления внешнего оформления  и рекламы  мэрии Еревана Араз Багдасарян представил программу  фестиваля и некоторые  подробности.

Фестиваль начнется в 19:00 у  Лебединого озера.

Угощение

В разных частях города арбузом будут угощать всех жителе и гостей  города. Это будет оригинальное официальное  открытие  праздника. 

Во всех административных состоятся веселые  конкурсы с награждением победителей.

До 19:00 часов  состоится веселое  костюмированное шествие. В  городе  уже  царит «арбузное» настроение, во всех районах проводятся оригинальные  флешмобы с участием известных людей. 

Во всех районах столицы состоятся конкурсы  по оригинальному  оформлению по теме 2800-летия  Еревана, концерты, мероприятия.

Исследования  показали, что с каждым годом число участников, а  также туристов увеличивается. Наряду  с указанным мероприятием, турагентства включают в  программы  также фестивали национального костюма, пива, говорящих игрушек и др. Мэрия  Еревана намерена  расширить круг подобных мероприятий.

 

Лилит Демурян

 




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