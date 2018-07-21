Шествия, угощение, конкурсы, яркие краски — 22 июля в Ереване будет «арбузное» настроение

В рамках мероприятий «Ереванское лето 2018» 22 июля в Ереване, на территории Лебединого озера состоится традиционный семейный праздник – 6-й Фестиваль арбуза.

В беседе с Арменпресс начальник управления внешнего оформления и рекламы мэрии Еревана Араз Багдасарян представил программу фестиваля и некоторые подробности.

Фестиваль начнется в 19:00 у Лебединого озера.

Угощение

В разных частях города арбузом будут угощать всех жителе и гостей города. Это будет оригинальное официальное открытие праздника.

Во всех административных состоятся веселые конкурсы с награждением победителей.

До 19:00 часов состоится веселое костюмированное шествие. В городе уже царит «арбузное» настроение, во всех районах проводятся оригинальные флешмобы с участием известных людей.

Во всех районах столицы состоятся конкурсы по оригинальному оформлению по теме 2800-летия Еревана, концерты, мероприятия.

Исследования показали, что с каждым годом число участников, а также туристов увеличивается. Наряду с указанным мероприятием, турагентства включают в программы также фестивали национального костюма, пива, говорящих игрушек и др. Мэрия Еревана намерена расширить круг подобных мероприятий.

Лилит Демурян